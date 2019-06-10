Подрядчик из Нижнего Новгорода свозит технику в Челябинск

Челябинск, , 09:37 — REGNUM ООО «Нижавтодорстрой» пока не приступило к ремонту дорог в Челябинске. Об этом журналистам заявила вице-мэр города Наталья Котова.

По её словам, подрядчик сейчас перебрасывает технику и сотрудников в Челябинск. Работы могут быть начаты уже 12 июня. Котова выразила надежду на то, что, несмотря на задержку с определением победителя аукциона, свои обязательства подрядчик выполнит в срок, к концу октября. Работы предстоит вести круглосуточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подведение итогов аукциона сильно задержалось из-за претензий областного управления ФАС. В итоге организаторам торгов пришлось несколько раз объявлять конкурс завершённым, но затем снова возобновлять.

В итоге победило ООО «Нижавтодорстрой» из Нижнего Новгорода. Работы предстоит выполнить на 20 участках. Контракт заключён по цене 827,7 млн рублей.

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