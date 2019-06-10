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Мэрия Якутска заплатит «Росбанку» 44 млн рублей за кредит в 300 млн

Экономика

Цель привлечения заёмных средств — финансирование дефицита местного бюджета и/или погашение долговых обязательств Якутска, следует из документации закупок

Якутск, 10 июня 2019, 09:38 — REGNUM  Окружная администрация Якутска намерена взять ещё два кредита на сумму 300 млн рублей — помимо трёх на эту же сумму, оформленных мэрией весной этого года. За пользование деньгами из городского бюджета заплатят 43,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победителем двух электронных аукционов, каждый из которых был объявлен с целью займа в 150 млн рублей, стало ПАО «Росбанк». Кредиты оформляются на три года по ставке около 10%. Цель привлечения заёмных средств — финансирование дефицита местного бюджета и/или погашение долговых обязательств Якутска, следует из документации закупок.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года мэрия Якутска уже взяла три кредита, каждый в 100 млн рублей. Победителем этих электронных аукционов стал банк «Финансовая Корпорация Открытие». За свои услуги он получит 42 млн рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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