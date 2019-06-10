Туристический стенд Москвы получил премию на выставке в Южной Корее

Москва, , 09:28 — REGNUM На международной туристической выставке SITIF (Seoul International Travel Industry Fair) в Сеуле (Южная Корея) стенд Москвы получил премию в номинации «Лучший дизайн стенда», сообщается на портале столичного градоначальника.

На выставке Москва представила более 30 главных достопримечательностей, музейных и фестивальных проектов столицы, в частности парк «Зарядье», «Москвариум», музей современного искусства «Гараж» и др.

Гости выставки SITIF получили информацию об отелях и ведущих туристических операторах Москвы, приобрели сувениры и путеводитель по столице на английском и корейском языках.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Москва получила престижную премию World Festival and Event City Award (США). Столица удостоена высокой награды как один из лучших городов для проведения фестивалей и массовых мероприятий.

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