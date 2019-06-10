Екатеринбург начали оценивать на готовность к Универсиаде-2023

Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM Эксперты Международной федерации студенческого спорта (FISU) прибыли с визитом в Екатеринбург, чтобы «вживую» оценить готовность города к возможному проведению Универсиады-2023. Об этом рассказал президент FISU Олег Матыцин журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы планируем посетить объекты, которые были заявлены в заявочной книге. У нас возникло понимание, что большинство объектов уже готово к проведению мероприятий. Недавно прошёл чемпионат мира по футболу — и инфраструктура, и спортивные объекты были готовы», — заявил Матыцин.

Отдельно представители FISU оценят площадку, на которой планируют разместить деревню Универсиады. На все визиты комиссия затратит несколько дней.

Руководитель похвалил активную позицию руководства Свердловской области, Екатеринбурга и Уральского федерального университета в связи с продвижением заявки на Универсиаду.

Напомним, 2 июля 2019 года в исполкоме FISU определят, где будет проведена Универсиада-2019. Для победы Екатеринбурга необходимо, чтобы Екатеринбург получил более 50% голосов внутри комитета (12 из 23).