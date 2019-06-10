Ветроэнергетика, пиво, концессия в медицине: ульяновские проекты на ПМЭФ

Ульяновск, , 09:27 — REGNUM В Ульяновской области подводят итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Были подписаны ряд соглашений, предусматривающие как создание новых производств, так и развитие действующих. В числе приоритетных направлений — ветроэнергетика, медицина, жилищно-коммунального хозяйство, высокотехнологичные производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Особое внимание в ходе договорённостей с партнёрами было уделено развитию альтернативных видов энергетики — в частности, ветроэнергетике. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на ПМЭФ заявил, что регион выступит инициатором создания «научно-образовательного центра мирового уровня по возобновляемой энергетике», цель — объединить ведущие научные школы и инженерные лаборатории в России, привлечь зарубежные центры компетенций для создания серии высокотехнологичных продуктов мирового уровня. Глава региона уверен, что Ульяновская область уже показала значительные успехи в работе с индустриальными проектами в ветроэнергетике: в 2018 году здесь был построен первый оптовый ветропарк по программе ДМП ВИЭ компанией «Фортум». В 2019 Фондом развития ветроэнергетики компаний Роснано и «Фортум» была введена в эксплуатацию вторая очередь ветропарка. Также локализовано производство компонентов для ветровых турбин: открыто производство стеклопластиковых лопастей датской компании Vestas. В планах — строительство новых объектов генерации ВИЭ и развитие индустриального кластера производства материалов и оборудования для новой отрасли.

Развитие возобновляемых источников энергии как одного из приоритетных направлений сотрудничества определено в рамах межрегионального сотрудничества: Ульяновская область договорилась о совместной работе с Хабаровским краем и Архангельской областью. Документы о взаимодействии предусматривают реализацию совместных проектов и программ в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах.

«Сотрудничество с Архангельской областью в этом направлении (ветроэнергетики) представляет для нас большой интерес. Мы готовы поделиться опытом для модернизации неэффективной энергетической инфраструктуры приполярных районов. В свою очередь, мы как прилежные ученики, будем перенимать опыт северного региона», — сказал ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Глава Архангельской области Игорь Орлов отметил, что у регионов «много общих дел», подчеркнув, что «направления деятельности, что обозначены в соглашении, позволят нам вместе шагнуть вперёд в деле формирования привлекательности наших регионов».

Среди перспективных направлений партнерства между ульяновским регионом и Хабаровским краем — кооперации в сфере машиностроения, включая производство компонентной и инструментальной базы для авиа и судостроителей. Глава Хабаровского края Сергей Фургал обозначил готовность поставлять ульяновским предприятиям энергетическое оборудование, а из Ульяновской области наладить поставки автобусов, работающих на газомоторном топливе.

С Тульской областью и UMATEX (Росатом) заключено долгосрочное партнёрство в сфере развития российского рынка композитных материалов, импортозамещения, а также содействия реализации экспортного потенциала. Подписи под документом поставили ульяновский губернатор Сергей Морозов, глава тульского региона Алексей Дюмин, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Этот документ означает включение Ульяновской области в межрегиональное промышленное объединение «Композиты без границ».

Планируется, что в промышленное объединение войдут ульяновские «Авиастар» и «Аэрокомпозит». Кроме того, идут переговоры ещё с пятью компаниями отрасли, которые разместятся на новой площадке в портовой особой экономической зоне в Ульяновской области. В июле на территории ПОЭЗ начнется строительство нового индустриального парка «Композитная долина». Эти компании связаны с производством изделий из композитных материалов для большей части отраслей промышленности: авиационной, автомобильной, а также отрасли производства строительных материалов и ветроэнергетики.

Напомним, межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» был создан в 2018 году по инициативе UMATEX — единственного производителя современного углеродного волокна в России совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков. В настоящее время в объединение входят производственные предприятия, учреждения науки и образования, объекты технологической и промышленной инфраструктуры из Татарии, Московской и Саратовской областей.

Ряд соглашений подписан с группой ВЭБ. Соглашение между регионом и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» направлено на реализацию проектов благоустройства и развития систем теплоснабжения в Ульяновской области с привлечением лизинговых средств. Подписи под документом, предусматривающим долгосрочное сотрудничество по решению приоритетных задач социально-экономического развития региона, поставили губернатор Сергей Морозов и председатель компании Сергей Шувалов.

Речь идёт о поставке коммунальной спецтехники. Первый контракт с компанией «ВЭБ-лизинг» был заключен в 2018 году Корпорацией развития коммунального комплекса Ульяновской области на поставку 26 единиц котельного оборудования на сумму около 300 млн рублей. Поставка проведена в рамках двухлетней программы модернизации теплоисточников Ульяновской области. В этом году госпредприятие «Ульяновский областной водоканал» заключило ещё один пятилетний контракт почти на полмиллиарда рублей. На эти средства в 2019 году в регион поступит почти 100 единиц техники для жилищно-коммунального хозяйства, благоустроительных и дорожных работ. Первые три партии техники уже доставлены в региона и распределены между муниципальными образованиями.

Соглашение между правительством Ульяновской области и ООО «ВЭБ Инновации» предполагает участие в создании Венчурного фонда трансфера технологий Приволжского федерального округа. Документ направлен на развитие инфраструктуры венчурного финансирования, продвижение высокотехнологичных проектов, содействие встраиванию инновационных проектов в существующие кооперационные цепочки и развитию инновационной активности в регионе. Региональные власти поясняют, что партнёрство позволит «привлечь деньги для реализации новых проектов, получить экспертное сопровождение», будет оказана поддержка в реализации «технологических проектов, обладающих экспортным потенциалом, в сфере Smart City, альтернативной энергетики, беспилотного транспорта, электронного здоровья».

Генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов отметил, что «некоторым компаниям с самого начала не хватает или мало российского рынка, поэтому, продвигая совместные проекты, мы продвигаем бренд Ульяновска на глобальной арене, показывая, что именно там есть производства». Первоначальный капитал фонда оценен в 100 млн рублей.

Изменения планируются и в жилищно-коммунальном хозяйстве. В 2020 году Ульяновск перейдет на новую модель теплоснабжения по методу «альтернативной котельной». Соответствующий меморандум о развитии централизованного теплоснабжения в региональном центре подписали Сергей Морозов и председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. Методика «альткотельной» предполагает определение единой теплоснабжающей организации (ЕТО), которая отвечает за надёжность и качество теплоснабжения и несёет административную ответственность в случаях нарушений. На ЕТО также возлагаются обязательства по развитию и модернизации системы теплоснабжения с внедрением современных технологий производства и передачи теплоэнергии, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, с внедрением целевой модели рынка тепловой энергии будет усилен государственный контроль за инвестициями и целевыми показателями схемы теплоснабжения.

В регионе появятся новые производства, в том числе с участием иностранных инвесторов. В частности, на международном форуме заключено соглашение о создании в Ульяновской области нового стекольного производства. Кто выступает инвестором — не сообщается. Предполагается, что в рамках нового производство будет создано более 500 высокотехнологичных рабочих мест. Также планируется запустить новое производство автокомпонентов, объём инвестиций оценивается в 500 млн рублей — соглашение заключено между правительством Ульяновской области и шведской компанией International Aluminium Casting Sweden AB. Зарубежная компания является поставщиком продукции из алюминия, более 40% изделий составляют автокомпоненты для грузовиков и автобусов, среди клиентов — локализованные в России компании Volvo, MAN, Scania.

Ожидается, что в области появится логистический центр по дистрибуции японских товаров. Инвестор в лице ООО «Сплав» планирует создать центральный склад для хранения и дистрибуции продовольственных и промышленных товаров японского бренда Miniso. Будущий резидент портовой особой экономической зоны рассчитывает создать до 1000 новых рабочих мест. В особой экономической зоне появится производство компонентов для изготовления пресс-форм, инвестором выступает ООО «ЦСК «Союзмаш».

Кроме того, достигнута договорённость об увеличении объёма закупок ячменя у ульяновских производителей для пивоваренной компании AB InBev Efes — соответствующее соглашение подписали глава региона Сергей Морозов и президент компании Дмитрий Шпаков. По итогам 2019 года ожидается увеличение объема закупок более чем в 10 раз к уровню прошлого года. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние пивоваренного рынка России и влияние на него новых федеральных законодательных инициатив в области регулирования, а также перспективы развития сотрудничества.

«Одна из основных статей дохода бюджета региона — акцизы, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы объёмы производства увеличивались, создавались новые рабочие места. Со своей стороны область готова и дальше развивать сотрудничество, обеспечивать комфортные условия для работы предприятия. В этом году объемы производства увеличились в 1,5 раза, объем акцизов превысит 2,4 млрд рублей, эти средства поступят в областной бюджет. Завод наращивает объемы закупок ячменя у местных сельхозтоваропроизводителей, годовой объем уже превышает 60 тысяч тонн. Мы видим заинтересованность руководства компании в долгосрочном партнерстве, до конца года проведём ряд встреч, на которых обсудим важные для нас моменты», — отметил Сергей Морозов.

Напомним, предприятие компании AB InBev Efes в Ульяновской области входит в число крупнейших налогоплательщиков и принимает участие в проектах по благоустройству и развитию туризма.

Ещё один крупный проект касается медицины. В Ульяновской области на условиях государственно-частного партнёрства будет возведён лечебный корпус со стационарным отделением скорой помощи. «Дорожную карту» о реализации ГЧП-проекта на базе центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова подписали губернатор Сергей Морозов и исполнительный директор ООО «Феникс Менеджмент».

Проект Emergency Department — это новая модель оказания экстренной медицинской помощи для России с применением мультидисциплинарного подхода. Власти подчёркивают, что инвестиционный проект позволит организовать «более эффективную» многоуровневую систему распределения пациентов по тяжести состояния и характеру травмы или заболевания. При поступлении больные будут разделены на группы, которым присвоят цветовые коды: «зеленый коридор» — для тех, кто может посещать кабинеты самостоятельно, «желтый коридор» — для оказания срочной помощи, «красный коридор» — для тех, кому нужна «реанимация» в течение часа.

«Сейчас мы активно занимаемся подготовкой к строительству нового отделения скорой помощи в рамках государственно-частного партнёрства. Крупное инвестирование в проект в размере 1,4 млрд рублей позволит создать на базе медучреждения современную клинику с большими возможностями в области высокотехнологичной медицины. В перспективе планируем выйти на реализацию национального проекта по экспорту медицинских услуг. В больнице уже создан центр трансплантологии, где мы реализуем ряд других важных направлений в области здравоохранения, взаимодействуя с научной лабораторией педагогического университета», — сказал губернатор.

Параллельно с возведением нового корпуса начнутся работы по созданию на базе медучреждения новой модели поликлиники. Средства на ее строительство заложены в рамках концессионного соглашения по созданию лечебного корпуса. Завершение реализации проекта планируется в 2022 году.

Читайте развитие сюжета: На оздоровление Волги и очищение воды Ульяновская область получит 5 млрд