Граждане РФ потратили на 13,3 млрд рублей больше, чем заработали — Голикова

Москва, , 09:14 — REGNUM На сегодняшний день из-за теневой занятости граждан России социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Расходы граждан России в апреле сократились на 7,7%

Как она отметила в интервью газете «Известия», по некоторым данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек. При этом расходы жителей страны за 2017 год (данных за 2018-й еще нет) превысили официальные доходы на 13,3 трлн рублей — это 14,5% ВВП.

«Часть из них — это недоуплаченные налоги», — пояснила Голикова.

Также вице-премьер отметила, что на сегодня количество бедных с доходами ниже прожиточного минимума сократилось на 400 тыс. человек.

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«Сейчас это 12,9%», — уточнила Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в апреле 2019 года, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России борется и продолжит бороться с «серыми» зарплатами и зарплатами в «конвертах» всеми возможными способами.