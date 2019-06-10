В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Москва, , 09:07 — REGNUM Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Отмечается, что в прошлом году цены на газ были проиндексированы на 3,4%, а в 2020 году предусмотрен рост еще на 3%. При индексации цен на газ в 2019 году учитывается повышение НДС с 18% до 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам экспертов, тариф на газ для населения России может увеличиться после внедрения интеллектуальных счетчиков. На монтаж и установку приборов учета газа (ПУГ) по всей стране потребуется 385 млрд рублей. Эти расходы, скорее всего, лягут на конечного потребителя.

Читайте также: Зачем гражданам России «умные» счётчики газа?