Малый бизнес в Москве обеспечивает работой 2,5 млн человек

Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве функционирует более 800 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, это 13% от их общего числа в России, сообщается на портале столичного градоначальника.

Субъекты малого и среднего бизнеса обеспечивают работой 2,49 млн человек. В последние годы столица показывает уверенную динамику развития малого предпринимательства.

Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет Москвы увеличились за три года на 47%. Так, в 2018 году в бюджет поступило 473 млрд рублей.

Отмечается, что Москва занимает первое место в России по росту количества индивидуальных предпринимателей. В 2018 году их число увеличилось на 12,5% (более 35 тыс. человек).

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Как сообщало ИА REGNUM, сумма закупок у предприятий малого предпринимательства в Москве за пять лет составила 1 трлн рублей.

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