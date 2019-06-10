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В южнокорейском Пусане пройдет международная конференция депозитариев АТР

Экономика

Двадцать четвертая конференция состоится в 2020 году

Пусан, Южная Корея, 10 июня 2019, 08:57 — REGNUM  В 2020 году в южнокорейском Пусане пройдет 24-я международная конференция депозитариев Азиатско-Тихоокеанского региона (ACG). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Депозитария ценных бумаг Южной Кореи.

Конференция депозитариев Азиатско-Тихоокеанского региона — ежегодное международное мероприятие, в котором принимают участие более 150 человек из 35 депозитариев, расположенных в 24 странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первая международная конференция ACG состоялась в 1997 году в Гонконге. В этом году, конференция прошла в столице Непала, городе Катманду.

Известно, что ранее, в 2000 и 2011 годах, международная конференция депозитариев Азиатско-Тихоокеанского региона проходила в столице Южной Кореи, городе Сеуле.

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