До 2025 года в Казахстане прогнозируют профицит выработки электроэнергии

Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM До 2025 года в Казахстане ожидается профицит электрической энергии и мощности. Об этом заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев на правительственном часе в Мажилисе (нижней палате парламента), сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в 2025 году потребление электрической мощности составит 18 260 МВт, а объем прогнозируемого избытка — 966 МВт. Министр отметил, что в прогнозном балансе учтен ввод дополнительных электрических мощностей на действующих электростанциях в размере 3 567 МВт. Мощность новых возобновляемых источников электроэнергии составит 1 296 МВт, добавил Бозумбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года в Казахстане выработали 28,104 млрд киловатт-часов, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении объем производства уменьшился на 13,9%, до 286,2 млрд тенге ($756 млн по курсу на 22 апреля).

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость электроэнергии в Казахстана за год сократилась на 5–8%