Ротенберг выкупит компанию, проектировавшую Крымский мост — СМИ

Москва, , 08:24 — REGNUM Решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной в 2015 году для управления проектированием и строительством моста через Керченский пролив, принял председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель бизнесмена.

«Председатель совета директоров ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг выкупит «СГМ-Мост», — сказал источник.

Данные системы «СПАРК-Интерфакс» свидетельствуют о том, что Ротенберг уже стал прямым владельцем ООО «СГМ-Мост».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 года при участии президента России Владимира Путина была открыта автодорожная часть моста через Керченский пролив. На следующий день по мосту поехали первые транспортные средства.

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