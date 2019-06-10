На Колыме малый и средний бизнес поглощают «акулы»: мнение

Магадан, Магаданская область, , 08:42 — REGNUM В Магаданской области отсутствует возможность для молодых предпринимателей создать какой-либо серьёзный бизнес. Об этом заявил член общественной палаты региона Владимир Монастырский, комментируя итоги конкурса бизнес-идей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Победителем конкурса стал студент-второкурсник Северо-Восточного государственного университета (СВГУ) Станислав Дойничко, представивший проект заработка разведением коней на мясо.

«В Магаданской области нет возможности для молодого человека создать какой-нибудь серьёзный бизнес — наоборот, микробизнес влачит жалкое существование, а малый и средний бизнес поглощают акулы бизнеса, которых мы все знаем», — цитирует Владимира Монастырского ИА «Весьма».

Общественник также высказал мнение, что определявшая победителя конкурса комиссия не разобралась в теме, выбирая лучшую бизнес идею, так как проект разведения коней на мясо трудно реализуем в климатических условиях Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Магаданской областной думы 19 апреля депутаты эмоционально выражали недовольство работой уполномоченного по правам предпринимателей региона Андрея Котова. Первый заместитель председателя думы Александр Басанский назвал отчёт омбудсмена бредятиной.

«Вы даже поленились отчёт сдать председателю законодательного собрания — 2 листочка. Один отчёт за 2017 год, другой за 2018 — страница в страницу, даже цифры не поменяли. И этот бред сидеть слушать? Я считаю отчёт надо снять. Этот человек не был ни разу ни в Хасынском, ни в Ольском районе, ни на «трассе». Пускай человек подготовится нормальным образом, а оценку ему даст команда губернатора. Или мы здесь идиоты все собрались? Что это за отчёт? Вам самому не стыдно?», — задавал вопросы омбудсмену депутат.