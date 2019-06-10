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«КазМунайГаз» и «Лукойл» подписали соглашение по месторождению в Казахстане

Экономика

Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума

Санкт-Петербург, 10 июня 2019, 08:21 — REGNUM  Соглашение о принципах по проекту месторождения углеводородного сырья в казахстанской части Каспийского моря подписали председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «КазМунайГаз».

Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны согласовали условия сотрудничества и выразили готовность к совместной реализации проекта «I-P-2».

На следующем этапе стороны планируют заключить контракт на разведку и добычу углеводородного сырья и создать совместное предприятие для освоения участка.

Напомним, 1 апреля 2019 года министерство энергетики Казахстана, «КазМунайГаз» и «Лукол» подписали контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на казахстанском месторождении «Женис».

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