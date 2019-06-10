В Бурятии обсудили реализацию проекта по созданию кожевенных хабов

Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM Реализацию проекта, предполагающего создание инновационных образовательных центров по кожевенным, овчинно-меховым технологиям в России и Монголии, обсудили участники круглого стола «Перспективы развития переработки овчинного сырья и шерсти в Республике Бурятия», сообщает 10 июня пресс-служба Бурятской сельскохозяйственной академии (БГСХА) им. В. Р. Филиппова.

В ходе мероприятия профессор Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Дмитрий Шалбуев сообщил об особенностях технологии переработки овчин в Бурятии, распространенных пороках овчин, последних достижениях в области экологии в кожевенной, овчинно-меховой отрасли.

В свою очередь, профессор БГСХА Семен Билтуев представил технологии выращивания овец и коз в целях получения качественного сырья для кожевенной и овчинно-шубного промышленности, мер устранения существующих пороков сырья в процессе производства животных.

Также участники обсудили производство продукции овцеводства, шерстяного и шубно-мехового сырья в Бурятии, проблемы и перспективы отрасли.

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Напомним, грантовое соглашение о реализации проекта по созданию кожевенных хабов на территории России и Бурятии было подписано 15 января 2019 года. Он реализуется по программе ЭРАЗМУС+, финансируемой Европейским Союзом. Проект рассчитан на три года и будет выполняться консорциумом, в состав которого вошли: Бурятская ГСХА, Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления, Торгово-промышленная палата Бурятии.

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