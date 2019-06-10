CJ Group и AEG Worldwide построят концертную площадку в Южной Корее

Сеул, , 07:29 — REGNUM CJ Group и AEG Worldwide построят в одном из городов Южной Кореи концертную площадку вместимостью 20 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители дочернего предприятия южнокорейского конгломерата CJ LiveCity подписали меморандум о взаимопонимании с представителями ведущей в мире компании в сфере спорта и развлечений AEG Worldwide.

Известно, что концертная площадка CJ Live City Arena будет построена в районе Ильсандон-гу города Кояна провинции Кёнгидо.

Компания AEG Worldwide владеет 160 площадками по всему миру, в том числе им принадлежат крытые стадионы O2 Arena (Лондон, Великобритания), Mercedes-Benz Arena (Шанхай, Китай) и Mercedes-Benz Arena (Берлин, Германия).