Прожиточный минимум в Казахстане за год вырос на 7%

Нур-Султан, , 07:23 — REGNUM Величина прожиточного минимума в Казахстане по состоянию на 1 июня 2019 года составила 28,3 тыс. тенге ($73,8), что на 7% больше, чем годом ранее. Об этом 10 июня сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В структуре прожиточного минимума продовольственная корзина составила 15,6 тыс. тенге ($40,7), на непродовольственные товары и услуги приходится 12,7 тыс. тенге ($33,1).

В Мангистауской области Казахстана прожиточный минимум составляет 34,5 тыс. тенге ($90), в Нур-Султане — 33,1 тыс. тенге ($86,3), в Алма-Ате — 31,3 тыс. тенге ($81,6), в Алма-атинской области — 28,8 тыс. тенге ($75,1), в Восточно-Казахстанской области — 28,3 тыс. тенге ($73,8).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2019 года величина прожиточного минимума в Казахстане составила 27,8 тыс. тенге ($73 по курсу на 6 мая 2019 года). За первые четыре месяца 2019 года цены на товары и услуги выросли на 7,1%, на непродовольственные товары — на 6%.

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