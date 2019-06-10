Путин увидел перспективы развития Минусинской долины в Красноярском крае

Красноярск, , 06:50 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России подготовить предложения по развитию Минусинской долины в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Уточняется, что глава государства заявил о необходимости подготовки и согласования плана развития регионов Центральной и Восточной Сибири, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По мнению президента, возможности для мощного развития сельского хозяйства существуют в Красноярском крае, на юге региона.

«В районе Минусинской долины более 300 солнечных дней в году. Это даёт возможность сформировать здесь и новый мощный агропромышленный комплекс. По мнению российских и зарубежных экспертов, под эти ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиции в объёме нескольких триллионов, до трёх триллионов рублей, разумеется, при вложении со стороны государства в развитие инфраструктуры, социальной сферы и строительство жилья», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, пространства в Центральной и Восточной Сибири необходимо осваивать не как сырьевую базу, а как научно-промышленный центр, что «должно сделать этот регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу, должно привлечь сюда свежие, хорошо подготовленные трудовые ресурсы».

Президент попросил правительство совместно с экспертным сообществом и Российской академией наук подготовить необходимые проекты и «осенью доложить».

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIII Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2019 года. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, в этот раз мероприятие побило абсолютные рекорды по числу участников за почти четверть века своей истории. На конгресс приехали более 19 тыс. человек из 145 стран. Всего на форуме заключили 650 соглашений на общую сумму 3 трлн 100 млрд рублей.

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