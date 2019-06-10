Губернатор Никитин предложил расширить расходы дорожного фонда

Нижний Новгород, , 06:20 — REGNUM Две статьи закона «О дорожном фонде Нижегородской области» предлагается откорректировать, чтобы уточнить цели и направления бюджетных ассигнований. Законопроектом предлагается предусмотреть возможность финансирования из средств дорожного фонда создания, внедрения и содержания автоматизированной системы управления дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Автором инициативы является губернатор Глеб Никитин, законопроект уже поступил в комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания, но пока не рассмотрен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и закон о дорожной деятельности возложили на региональные власти соответствующие полномочия, которые включают ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Под содержанием подразумевается «комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения».

Автор законопроекта в пояснительной записке отметил, что установка элементов автоматизированных систем управления дорожным движением предусмотрены в классификации работ по содержанию дорог, утвержденной приказом Минтранса РФ от 16 ноября 2012 года №402, а закон №443-ФЗ предусмотрел внедрение автоматизированных систем в рамках разработки проектов организации дорожного движения.

«В соответствии с ГОСТ 24.501−82 «Межгосударственный стандарт. Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования» автоматизированная система управления дорожным движением предназначена для управления движением транспортных средств и пешеходных потоков на дорожной сети города или автомагистрали, в том числе для перераспределения транспортных потоков на дорожной сети. В результате внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением предполагается: сокращение времени задержки транспортных средств на перекрестках (въездах), числа остановок транспортных средств на перекрестках; увеличение средней скорости движения транспортных средств, пропускной способности дорожной сети, а также повышение уровня безопасности движения», — уточняется в пояснительной записке.

Также добавляется, что Контрольно-счетная палата области предложила в своём представлении уточнить пункт 14 статьи 3 Закона о дорожном фонде, предусматривающий направление ассигнований дорожного фонда на научно-исследовательские работы, а именно — «дополнить необходимостью урегулирования случаев расходования таких средств нормативными правовыми актами правительства Нижегородской области».