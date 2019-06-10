Нефтедобыча: банкротный иск к ключевому заводу холдинга «Рунако» отозван

Бугульма, Татария, , 05:29 — REGNUM Арбитражный суд Татарии прекратил производство по банкротному иску к ОАО «Бугульминский электронасосный завод», которое является производителем погружного оборудования для нефтедобычи и входит в крупный российских холдинг «Рунако». Основанием для подобного решения суда стал отказ кредитора от его претензий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Над производителем оборудования для нефтедобычи навис риск банкротства

Напомним, учреждённый в июне 2002 года минземимуществом Татарии завод является крупным предприятием для Бугульмы. Свою историю предприятие ведёт с 1 января 1962 года, когда на базе мастерской по восстановлению электрооборудования Бавлинского участка приказом УНП «Татсовнархоза» №155 от 25.12.1962 года был образован «Бугульминский завод по ремонту электротехнического оборудования», в чьи задачи входил ремонт электродвигателей промышленной серии. В 1995 году предприятие преобразовали в АООТ «Бугульминский завод электротехнического оборудования», а с декабря 1996 года и по 20 июня 2002 года — ОАО «Бугульминский завод электротехнического оборудования». С 20 июня 2002 года решением общего собрания акционеров завод был переименован в ОАО «Бугульминский электронасосный завод».

«Новый этап развития завода связан с выходом постановления кабинета министров Республики Татарстан от 09.02.2000 года, предусматривающее поэтапную интеграцию ОАО «Бугульминский завод электротехнического оборудования» в структуру ОАО «АЛНАС». Данным постановлением была определена инвестиционная программа технического переоснащения и реконструкции производства, реализация которой началась в августе 2000 года, — уточняется в одном из отчётов компании. — В 2010 году предприятие, при поддержке ИК «Велес Капитал», становится ключевым активом в холдинговой компании Рунако (Москва), задавшей курс на всеобщую модернизацию и консолидацию других предприятий занятых в данной сфере».

Среднесписочная численность работников на заводе превышает 700 человек, уставный капитал — более 3,3 млн рублей. Завод находится под управлением московского АО «Управляющая компания Рунако», которое также управляет Бугульминским кабельным заводом. Основным акционером ОАО на конец марта 2019 года с долей уставного капитала 93,78% числится кипрская компания «Вэйстэн Инвестментс Лимитед» (Waysten Investmets Limited). Интересы у бугульминского завода есть в предприятиях Украины, Удмуртии — юрлицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов ООО «Укрнефтеспецсервис» (Сумская область) и ООО «Рунако Сервис» (Удмуртия).

На сайте компании уточняется, что она входит в холдинг «Рунако», который в 2012 году объединил предприятия по проектированию, производству и сервисному обслуживанию насосного оборудования для добычи нефти.

Иск о банкротстве подал частный предприниматель из Альметьевска ещё в середине апреля 2019 года. Сумма его претензий превышала 5,7 млн рублей. В качестве арбитражного управляющего для завода был предложен член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» Антон Касатов.

До рассмотрения обоснованности претензий дело не дошло — истец отказался от притязаний.

«Отказ, заявленный кредитором, арбитражным судом принимается, поскольку он не противоречит действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы иных лиц. При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие заявлений иных кредиторов, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению», — уточняется в определении суда.

На 28 июня намечено общее собрание акционеров завода, на котором должны утвердить годовой отчёт и избрать совет директоров.