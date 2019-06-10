Ростехнадзор оштрафовал Казанский пороховой завод

Казань, , 03:22 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к федеральному казённому предприятию «Казанский государственный казенный пороховой завод». Решением суда ответчик был привлечён к административной ответственности за то, что в срок не устранил нарушение обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности при реконструкции и техническом перевооружении производства и испытательной станции. Штраф составил 50 тыс. рублей, но решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Казанский пороховой завод имеет печальную славу, так как за период с 2013 по 2018 год на нём произошли восемь аварий и пожаров. В марте 2017 года площадь возгорания составила 400 кв.м. В результате последовавшего после пожара взрыва тяжёлые травмы получил капитан внутренней службы Эдуард Илларионов, который умер в машине скорой помощи. По данному ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах»). В конце мая 2017 года управление Ростехнадзора обнародовало доклад о плохом техсостоянии ФГУП, отметив в нём, что износ основного технического оборудования составляет 90%. В ноябре того же года на заводе снова произошёл пожар, жертв удалось избежать. Позднее стало известно о планируемом закрытии предприятия. Профильный завод схожего типа Минпромторг РФ запланировал в Тульской области на Алексинском химкомбинате.

Читайте также: Минпромторг РФ не будет переносить Казанский пороховой завод: его закроют

А также: Казанский пороховой завод: очередное ЧП — дело времени?

Иск о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации») управление Ростехнадзора подало 15 мая 2019 года. По данной статье для юрлиц предусмотрен штраф от 50 до 100 тыс. рублей, а также административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток. Последнее к заводу было решено не применять и ограничиться минимальным штрафом.

Спор касался неисполнения ответчиком в установленные законом сроки предписания госоргана.

«Как следует из материалов дела, на основании распоряжения от 26.02.2019 года №535 в период с 04.03.2019 по 01.04.2018 года управлением проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производства и испытательной станции с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия. Место нахождения объекта капитального строительства: РТ, г. Казань, ул. 1 Мая, д. 14. Указанная проверка проводилась с целью проверки выполнения ранее выданного предписания от 09.11.2018 No 43−07−09−13−0163. Техническим заказчиком объекта является ФКП «КГКПЗ». По результатам проверки составлен акт проверки от 01.04.2019 года №43−07−09−13−0025 и выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 01.04.2019 года № 43−07−09−13−0025», — уточняется в решении суда.

Нарушения касались соблюдения градостроительного законодательства, но в материалах суда не уточняется о чём конкретно шла речь. Решение о привлечении к административной ответственности ещё может быть обжаловано.