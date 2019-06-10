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American Airlines продлила запрет на полета Boeing 737 MAX

Экономика

Запрет продлен до 3 сентября 2019 года

Вашингтон, 10 июня 2019, 02:25 — REGNUM  Американская авиакомпания American Airlines решила продлить запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX до 3 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

«В апреле компания продлевала запрет на полеты MAX до 19 августа. Теперь мы продлеваем этот запрет до 3 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно будет отменяться по 115 рейсов, которые должны были выполняться на авиалайнерах Boeing 737 MAX. Компания отмечает, что готова работать с клиентами, которых затронет этот запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мае 2019 года ряд американских авиакомпаний, в том числе и American Airlines, продлили запрет на эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX до августа. Причиной приостановки полетов этого авиалайнера стали две авиакатастрофы в Эфиопии и Индонезии, к которым привел сбой программного обеспечения Boeing.

Читайте ранее в этом сюжете: United Airlines продлила запрет полетов для Boeing 737 Max

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