Количество работающих инвалидов в Костромской области удвоилось

Кострома, , 18:15 — REGNUM Количество трудоустроенных костромичей с ограниченными возможностями здоровья в Костромской области за два года выросло в 2 раза. За пять месяцев 2019 года на костромские предприятия и в организации на работу вышли 148 инвалидов.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, по результатам мониторинга Минтруда за 2018 год, по показателю трудоустройства инвалидов Костромская область занияла 25 место в рейтинге субъектов Российской Федерации.

На 1 мая 2019 года уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в регионе составляет 27,6%. По России этот показатель составляет 26%.

Как объясняют специалисты, результаты достигнуты благодаря новым мерам содействия трудоустройству людей с ограниченными возможностями. С 2018 года в Костромской области квота для трудоустройства инвалидов стала распространяться на организации с численностью от 35 до 100 человек. Это позволило почти вдвое увеличить количество квотируемых рабочих мест для инвалидов. Из 1844 мест 1400 уже заняты.

Организациям, в которых более половины работающих — люди с ограниченными возможностями здоровья, из областного бюджета компенсируется 50% от фактически выплаченных сумм. В 2018 году из областного бюджета на эти цели потрачено 3,3 млн рублей. В 2019 предусмотрено 3,5 млн рублей.

Отметим, что Министерство труда предложило новый вариант решения проблемы с трудоустройством инвалидов. Для фирм, не имеющих возможности трудоустроить человека с ограниченными возможностями здоровья, предлагается ввести обязательный разовый платеж.

Собранные средства будут собираться в спецфонде и направляться «на то, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу. Например, на их обучение и стажировки, создание специально оснащенных рабочих мест», — пишет «Российская Газета».