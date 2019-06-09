В 2018 году экспорт услуг из Киргизии в страны ЕАЭС упал до $429,6 млн

Бишкек, , 17:53 — REGNUM Внешний оборот услуг Киргизии с другими участниками Евразийского экономического союза по итогам 2018 года составил $972,9 млн (более 63,4 млрд рублей), что на 4,4% меньше показателя 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба национального статистического комитета.

За минувший год экспорт услуг в страны ЕАЭС составил $429,6 млн (более 28 млрд рублей), снизившись на 18,9%. Импорт услуг из стран ЕАЭС достиг $543,3 млн (более 35,4 млрд рублей), увеличившись на 11,4%.

Основную долю экспорта составили услуги в области туризма и путешествий — 48,9%. Их объем оценивается в $210,2 млн (13,7 млрд рублей), что по сравнению с 2017 годом меньше на 23,3%.

Затем следуют транспортные услуги — 31,8% от общего объема экспорта услуг или $136,6 млн (8,9 млрд рублей). Объем этой разновидности услуг снизился на 2,5% в сравнении с 2017 годом.

Существенной статьей в импорте услуг из стран Евразийского экономического союза также представлены услуги транспорта, которые в общем объеме импорта занимают 51,6% или $280,2 млн (около 18,3 млрд рублей). Их объем которых по сравнению с 2017 годом увеличился на 15,9%.

Второй по значимости статьей импорта услуг являются услуги в сфере туризма и путешествий, доля которых составила 38,1% или 206,9 млн (около 13,5 млрд рублей). По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 12,5%.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2018 года внешнеторговый оборот Киргизии составил $6,7 млрд (более 437 млрд рублей по текущему курсу). В том числе со странами-участницами Евразийского экономического союза — $2,3 млрд (более 150 млрд рублей).

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией, на долю которой пришлось 66,3% товарооборота республики с государствами-членами ЕАЭС.