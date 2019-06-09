Александр Беглов провел рабочую встречу со своим подопечным

Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с победителем управленческого конкурса «Лидеры России» Николаем Парфентьевым, который участвовал в этом смотре с социальным проектом по повышению финансовой грамотности пенсионеров.

По условиям конкурса победителям назначается наставник. Для Николая Парфентьева им стал временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга. На встрече Александр Беглов и Николай Парфентьев обсудили не только программу наставничества и социальные проекты, но и затронули вопросы развития энергетического комплекса, поскольку молодой человек работает в компании «Россети».

Встреча состоялась во время посещения главой города церемонии открытия «Педагогических сезонов» в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.

«Да всех нас очень важна подготовка молодого поколения к взрослой жизни. Они должны быть готовы к тем вызовам, с которыми им придется столкнуться, к тем проблемам, которые им придется решать, к тем временам, когда они должны будут взять на себя ответственность за свой город, свою страну. Такие проекты помогают всем уже сейчас готовиться к будущему», — сказал Александр Беглов на церемонии открытия.

Глава города посетил интерактивные площадки «Площадь доступного спорта», «Прикоснись к истории», «Школа будущего: обсуждение «без галстуков», «Мой цветочный проект» «Наноград», мобильную лабораторию «Наночемодан 2.0» и стенд «Изучаем микромир».

Также он побывал на площадке «Успех каждого ребенка», которую курирует образовательный центр «Сириус».

Александр Беглов сообщил, что по договорённости с Ленинградской областью загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный» получит дополнительно 60 гектаров земли.

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