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ПМЭФ-2019: Калужская область привлечет в экономику региона 17 млрд рублей

Экономика

В ходе ПМЭФ стенд Калужской области посетили около тысячи участников форума

ПМЭФ-2019: Калужская область привлечет в экономику региона 17 млрд рублей
Иллюстрация: YouTube: Губернатор Калужской области Online
Анатолий Артамонов на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 21:03 — REGNUM  8 июня в завершающий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) члены делегации Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым провели ряд деловых встреч. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В частности, встречи представителей делегации состоялись с руководством компаний ЛафаржХолсим и «Фольксваген Груп Рус», на которых обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества. Представители калужского региона также приняли участие в панельных сессиях по вопросам развития коммунальной и дорожной инфраструктуры, цифровизации экономики и государственного управления.

Отмечается, что в ходе ПМЭФ стенд Калужской области посетили около тысячи участников форума — руководители российских и зарубежных компаний, институтов развития, госструктур, общественных объединений, образовательных центров, бизнесмены, представители делегаций российских регионов.

По итогам заключенных в ходе ПМЭФ-2019 соглашений в экономику региона будет привлечено около 17 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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