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АНО «Россия – страна возможностей» и «Росконгресс» намерены сотрудничать

Экономика

Соглашение подписано на площадке XXIII Петербургского международного экономического форума

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 19:06 — REGNUM  Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» и Фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В рамках соглашения стороны договорились, в том числе, о взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержке, а также об организации совместных мероприятий.

Соглашение подписано на площадке XXIII Петербургского международного экономического форума.

«Предметом настоящего соглашения является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного стратегического сотрудничества сторон, направленного на реализацию настоящего соглашения», говорится в документе.

«Фонд «Росконгресс» — крупнейший в России организатор мероприятий любого масштаба и уровня, участие в которых принимают первые лица России и зарубежных стран, почетные иностранные гости и ведущие отраслевые эксперты, — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — На счету Фонда тысячи организованных форумов, конференций и круглых столов, деловых встреч, выставок и презентаций. В их числе и Петербургский международный экономический форум — одна из самых авторитетных дискуссионных площадок. Для нас важно и ценно достигнутое соглашение о сотрудничестве, и мы рассчитываем на продуктивную совместную работу».

«Наш фонд — это социально ориентированный нефинансовый институт развития, мы заинтересованы в поддержке социальных проектов, в том числе направленных на выявление талантливых лиц среди молодежи и молодых предпринимателей. В рамках ключевых деловых мероприятий Фонда Росконгресс регулярно проходят молодежные дни, где организуются сессии, круглые столы, менторские гостиные. Мы рады видеть на ПМЭФ победителей проектов сразу нескольких конкурсов, организованных АНО «Россия — страна возможностей». Уверен, что участие в Петербургском международном экономическом форуме открыло для них новые возможности для развития», — отметил председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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