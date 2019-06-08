Андрей Гурьев – РФПИ символ доверия к инвестпроекту

Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев в рамках Петербургского международного экономического форума в одном из выступлений подчеркнул что у российских и иностранных инвесторов сложилось особое доверие к РФПИ. Участие Российского фонда прямых инвестиций в проекта, означает немедленный рост интересов инвесторов к нему.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил о том, придать ускорение развитию экономики России за счет реализации национальных проектов можно, но только с активным вовлечения инвесторов и частного бизнеса.

Уже в ходе форума выяснилось, что и Гурьев и Дмитриев могут проверить верность своих утверждений в совместном проекте. После того, как Европейский Союз в мае запретил оборот на территории Европы фосфорных удобрений с высоким содержанием кадмия и других тяжелых металлов, взоры европейцев обратились к России. Именно здесь добывают самое чистое фосфорное сырье в мире, и именно здесь из этого сырья производят самые экологически чистые минеральные удобрения. Крупнейший из производителей как раз — вышеупомянутая ФосАгро. Это обстоятельство придает новый импульс развития и наполняет новыми смыслами проект создания «зеленого бренда» экологически чистых продуктов питания. Создать национальный «зеленый бренд» — поручение Президента России Владимира Путина. В свете последних событий российский «зеленый бренд» может составить сегмент премиальной экологический чистой продукции не только для российского, но и для европейского рынка. Учитывая, что подавляющая доля фосфорсодержащих удобрений на российских полях произведена «ФосАгро», то экологическую чистоту отечественных продуктов питания можно считать базовым качеством. «Зеленый бренд» может стать одним из самых успешных нацпроектов и сферой совместного применения усилий РФПИ и «ФосАгро».

Решение ограничить оборот удобрений с высоким содержанием кадмия Евросоюз и Европарламент приняли в мае 2019-го. Вступают ограничения в силу с 2022 года, но у же с этого года вводится добровольная маркировка чистых удобрений.

«Евросоюз недавно ограничил оборот удобрений с высоким содержанием кадмия, который попадает через удобрения в пищу, которую мы потребляем. А единственной компанией в мире, которая делает самые чистые удобрения, является ФосАгро», — отметил в ходе одной из панельных сессий Сергей Иванов спецпредставитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

«Сегодня ФосАгро обладает самым экологически чистым сырьем. А это значит, что вся сельскохозяйственная продукция, выращенная на наших удобрениях, экологически чистая. Это очень большое конкурентное преимущество для всей страны — путь от зелёной руды до зеленой еды. Мы получаем мощнейший экологический бренд — как внутри России, так и за рубежом, причем массовый. Это особенно перспективно, учитывая, что до 2050 мы с вами увидим рост населения до 10 млрд человек. Это увеличит спрос на продукты питания на 50% в сравнении с объемом, производимым сегодня», — отметил генеральный директор ФосАгро.

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