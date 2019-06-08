На ПМЭФ-2019 заключили контрактов более чем на 3 трлн рублей

Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM XXIII Петербургский международный экономический форум, проходящий с 6 по 8 июня 2019 года, побил абсолютные рекорды по числу участников за почти четверть века своей истории. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

На конгресс приехали более 19 тыс. человек из 145 стран. В этом году почетным гостем стал лидер КНР Си Цзиньпин, который прибыл в Россию с государственным визитом. Кроме того, ПМЭФ-2019 посетили шесть глав государств и генеральный секретарь ООН, 14 стран прислали своих вице-президентов и премьер-министров.

Форум проходил под девизом «Формируя повестку устойчивого развития», который активно поддержали гости, заявил Антон Кобяков.

«Потому что неразбериха в мировом хозяйстве всем надоела», — сказал он.

Кобяков также поблагодарил петербуржцев «за огромное терпение, которое они ежегодно проявляют» во время постоянных международных конгрессов.

В общей сложности в ПМЭФ поучаствовали 1,3 тыс. иностранных и более 2,5 тыс. российских компаний, события форума освещали почти пять тысяч журналистов со всего мира.

«Без прикрас и дополнительных каких-то привиралок вы освещали работу форума», — обратился Кобяков к прессе.

Количество партнеров форума также превысило почти в 1,5 раза прошлогодний показатель — ПМЭФ-2019 поддержали 148 компаний, среди новых — две крупнейшие компании Саудовской Аравии, а также Qatar Airways, Facebook же выступил рекламодателем форума.

За дни форума состоялось более 230 деловых мероприятий, не считая презентаций, а более 1,3 тыс. человек выступили модераторами и спикерами.

На ПМЭФ в 2019 году состоялось 17 страновых диалогов. По словам Кобякова, с каждым годом число стран, желающих рассмотреть бизнес-отношения в двустороннем режиме, растет, и уже не хватает членов правительства, чтобы перебегать из павильона в павильон.

Всего на форуме заключили 650 соглашений на общую сумму в 3 трлн 100 млрд рублей. «Мы учитывали только те соглашения, которые не являются коммерческой тайной», — добавил Кобяков.

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