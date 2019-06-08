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Объемы розничной интернет-торговли в Турции превысили $5 млрд

Экономика

Объемы оптовой торговли в интернете превысили 4,8 млрд долларов

Анкара, 8 июня 2019, 12:59 — REGNUM  Согласно данным доклада «Рост электронной торговли в Турции», подготовленного Турецкой ассоциацией промышленности и бизнеса, в 2019 году объемы розничной интернет-торговли в Турции превысили 5 млрд долларов, а оптовой — 4,8 млрд долларов. При этом 70% операций в розничной торговле было совершено с применением мобильных технологий. Для оптовой торговли этот показатель составил 60%.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, турецкие потребители наиболее склонны совершать через Интернет операции по приобретению одежды и предметов электроники, заказу еды, книг и бронированию туристических поездок. 52% товаров из сферы электроники составили различные аксессуары для мобильных телефонов. Из 3,1 млн находящихся в Турции компаний 55% используют различные интернет-площадки, в частности, Facebook, Instagram, WhatsApp, для продвижения своей торговой деятельности.

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Зарубежная хроника
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