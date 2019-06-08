За 10 лет Турция выделила $1,2 млрд на научные исследования

Анкара, , 13:30 — REGNUM Управление по программам поддержки Совета Турции по научно-техническим исследованиям в период 2009—2018 годов профинансировало 14 588 проектов на 1,2 млрд долларов. В то время, как в Турции продолжаются работы по увеличению количества научно-исследовательских разработок, Управление повышает финансирование исследователей, работающих в академической среде, частном или публичном секторе.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, общее количество представленных в Управление проектов за указанный период составило 77 868, и, если в 2009 году таких обращений было 4910, то в 2018 году эта цифра возросла до 9199. В 2018 году было профинансировано 1692 проекта, что на 85% больше, чем в 2009 году, когда государственную поддержку смогли получить лишь 911 проектов. Финансирование в 2018 году составило 167,5 млн долларов. Проекты лежат в самых разных сферах — от окружающей среды до оборонных технологий.