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Стоимость российско-индийской оборонной компании БраМос достигла $5,7 млрд

Экономика

С 1998 года предприятие подорожало в три раза

Нью-Дели, 8 июня 2019, 13:01 — REGNUM  Стоимость российско-индийской военно-промышленной компании BrahMos Aerospace Private Limited достигла 5,7 миллиардов долларов. По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», совместное российско-индийское предприятие, созданное при участии «НПО Машиностроения» в 1998 году, с тех пор подорожало более чем в три раза.

Основным заказчиком сверхзвуковых ракет «БраМос» являются вооруженные силы Индии, причем ракета устанавливается как на кораблях, так и на самолетах и наземных пусковых установках.

Директор предприятия с индийской стороны Судхир Мишра сообщил журналистам, что несколько иностранных государств проявили интерес к покупке гиперзвуковых «БраМосов», однако не назвал эти страны.

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Зарубежная хроника
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