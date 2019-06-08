Toyota планирует увеличить продажи электромобилей до 5,5 миллиона к 2030 г

Токио, , 13:27 — REGNUM 7 июня официальные представители японского ведущего автоконцерна Toyota Motor заявили, что планируют увеличить продажи электромобилей до 5,5 миллиона к 2030 году. В 2018 году продажи этой серии составили 1,63 миллиона. Причиной таких амбициозных планов стал неожиданный рост спроса на гибридные транспортные средства (HV) в Европе. По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», в компании уверены, что люди стали больше задумываться о выбросах углекислого газа в атмосферу и предпочитать более экологические модели. Сейчас общие продажи Toyota — больше 10 миллионов автомобилей в год, а это значит, что уже через десять с лишним лет половину из всего представленного модельного ряда будут составлять гибридные авто. Для японского рынка будут также разработаны ультракомпактные электромобили для коротких поездок.