Токио, 8 июня 2019, 13:27 — REGNUM 7 июня официальные представители японского ведущего автоконцерна Toyota Motor заявили, что планируют увеличить продажи электромобилей до 5,5 миллиона к 2030 году. В 2018 году продажи этой серии составили 1,63 миллиона. Причиной таких амбициозных планов стал неожиданный рост спроса на гибридные транспортные средства (HV) в Европе. По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», в компании уверены, что люди стали больше задумываться о выбросах углекислого газа в атмосферу и предпочитать более экологические модели. Сейчас общие продажи Toyota — больше 10 миллионов автомобилей в год, а это значит, что уже через десять с лишним лет половину из всего представленного модельного ряда будут составлять гибридные авто. Для японского рынка будут также разработаны ультракомпактные электромобили для коротких поездок.
Toyota планирует увеличить продажи электромобилей до 5,5 миллиона к 2030 г
Toyota Motor объявила, что её целью станет увеличение продаж электромобилей в несколько раз к 2030 году
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