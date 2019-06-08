В Узбекистане за 5 мес. 2019 года освоено 1,6 млрд иностранных инвестиций

Ташкент, , 10:36 — REGNUM В течение пяти месяцев текущего года в рамках региональных проектов освоено 1,6 миллиарда долларов, в рамках отраслевых проектов — почти 1 миллиард долларов прямых иностранных инвестиций.

Эти данные озвучены в ходе видео-селекторного совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по вопросам инвестиционной активности в регионах.

«Однако эти показатели меньше запланированных, а в некоторых областях освоение инвестиций не достигает и 35 процентов годового прогноза», говорилось на совещании.

В этой связи, принято решение о разработке предложений для иностранных инвесторов по реализации инвестпроектов на территориях пустующих объектов, которые будут подготавливаться с привлечением отраслевых объединений.

Ответственным лицам поручено внедрить этот новый порядок, выехать на места и ускорить реализацию проектов с участием иностранных инвесторов.

На совещании затронуто и исполнение договоренностей, достигнутых руководством хокимиятов (областных администраций) в ходе зарубежных поездок. «Освоение инвестиций в рамках большинства соглашений уже начато, однако некоторые договоренности все еще остаются на бумаге», подчеркивалось на совещании.

Счетной палате и соответствующим министерствам поручено проанализировать эти соглашения и ускорить освоение инвестиций в рамках перспективных проектов.

В ходе совещания отмечено, что за развитие промышленности, разработку инвестпроектов и размещение несут одинаковую ответственность как хокимияты (администрации) на местах, так и отраслевые министерства.

Как отмечается в официальном отчете Центробанка Узбекистана, чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году составил 624 миллиона долларов, что в три раза меньше по сравнению с показателями за 2017 год