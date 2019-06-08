Ленобласть собрала на ПМЭФ триллионный пакет инвестиций

Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Ленинградская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила инвестиционные соглашения на сумму почти в 1 триллион рублей. При реализации этих проектов ожидается создание более 9300 рабочих мест.

«На стенде региона подписано 45 соглашений. Инвестиционный портфель Ленинградской области пополнился на общую сумму 999,6 млрд рублей», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, крупнейшим проектом в регионе, о котором договорились на ПМЭФ-2019, станет создание в Усть-Луге комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа. Оператор проекта — ООО «РусХимАльянс», созданное АО «РусГазДобыча» и ПАО «Газпром». Сумма инвестиций — только на стадии обоснования — оценивается в 750 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди — до конца 2024 года.

7 июня в рамках ПМЭФ состоялась церемония запуска завода по производству аммиака в Кингисеппе — крупнейшего инвестиционного проекта компании «ЕвроХим». Предприятие сможет достичь мощности в 1 млн тонн аммиака в год. Объем российских и итальянских инвестиций в проект оставил более 55 млрд рублей.

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Кроме того, на ПМЭФ подтверждены намерения заключить специальные инвестиционные контракты при реализации проектов ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» в Кингисеппе на сумму 162 млрд рублей.

Среди других проектов, которые Ленобласть согласовала на ПМЭФ: строительство «Холдинговой компанией «Новотранс» терминала в Усть-Луге за 46,5 млрд рублей;. строительство зернового и угольного терминалов компаний «Технотранс» и «СПК Высоцк» в Выборгском районе Ленобласти на суммы 13 млрд рублей и 24 млрд рублей, соответственно.

Вагоноремонтный завод «Новотранс» будет построен в Волосовском районе (1,5 млрд рублей). Также будет построен корпус фармацевтической компании ООО «Глория» (1 млрд рублей), создано производство упаковки из гофрированного картона ООО «ТД ТрансПак» (600 млн рублей), появится технопарк Smart Industrial Park AIRA (700 млн рублей).

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«На этом форуме мы бьем все рекорды — мы привлекли 1 триллион рублей инвестиций. Ни один регион не подписывал столько в истории Петербургского международного экономического форума, — прокомментировал успех на ПМЭФ-2019 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. — Приятной новостью для нас стало 9 место среди регионов России в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это важная оценка бизнеса и экспертов нашей работы».

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