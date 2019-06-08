«Титановая долина» получит железнодорожную инфраструктуру

Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM Правительство Свердловской области и «Российские железные дороги» на площадке Петербургского международного экономического форума договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина».

Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и генеральный директор ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Стороны намерены совместно работать над созданием железнодорожной инфраструктуры для действующих и потенциальных резидентов «Титановой долины». Речь идет о строительстве железнодорожных путей необщего пользования между станцией Верхняя Салда и территорией особой экономической зоны, а также о развитии инфраструктуры общего пользования в точке примыкания нового пути.

«Действующие и перспективные резиденты особой экономической зоны заинтересованы в том, чтобы железнодорожные пути были максимально приближены к месту производства. Таким образом, будут созданы оптимальные условия для работы компаний, привлечения новых инвесторов, улучшения делового климата региона», — сказал губернатор.

ОАО «РЖД» и правительство Свердловской области рассмотрят возможность заключения соответствующего концессионного соглашения.

«На сегодняшний день у нас есть два крупных потенциальных резидента, которые планируют получить статус в этом году. Поэтому сегодня подписание соглашения и начало строительства железной дороги в особой экономической зоне «Титановая долина» имеет для нас особую важность», — отметил Артемий Кызласов.