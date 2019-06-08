Свердловская область расширяет сотрудничество с Роскосмосом

Екатеринбург, , 07:21 — REGNUM Правительство Свердловской области и Роскосмос будут вместе вести работу по сохранению и развитию в регионе высокотехнологичных производств, а также кадрового и технического потенциала предприятий. Такое соглашение между ними было подписано на ПМЭФ-2019 7 июня.

Свои подписи поставили губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. В рамках соглашения появится дополнительная возможность развивать ведущие предприятия данной корпорации, которые действуют в области. В частности, это Научно-исследовательский институт машиностроения и НПО Автоматики.

В приоритетах — наращивание высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения, локализации на территории области производства комплектующих и узлов, а также другие важные направления.

Как отмечает Дмитрий Рогозин, сейчас в регионах России начинают шмироко и целенаправленно внедрять результаты космической деятельности. При этом сервисы, которые создаются, должны в итоге стать для руководства регионов хорошим вспомогательным инструментом. Кроме того, они дадут возможность повысить качество жизни населения.

Губернатор Евгений Куйвашев отмечает, что с подписанием этого соглашения сделан ещё один шаг к тому, чтобы выполнить поставленную ранее Владимиром Путиным задачу по обеспечению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития. Глава региона добавил, что Роскосмос всегда был стратегическим партнёром Свердловской области в плане ускорения инновационного развития и повышения качества и уровня жизни граждан.

«Реализация соглашения позволит сделать шаг в цифровое будущее, где космические технологии активно используются для повышения эффективности управления транспортом и жилищно-коммунальным хозяйством, позволяют получать объективную информацию, необходимую для развития сельского и лесного хозяйства, предотвращения чрезвычайных ситуаций», — отметил Куйвашев.