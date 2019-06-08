Андрей Турчак встретился на ПМЭФ со своим подопечным Игнатом Петуховым

Санкт-Петербург, , 07:21 — REGNUM Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с победителем конкурса «Лидеры России» Игнатом Петуховым.

Во время встречи Игнат Петухов рассказал наставнику о том, что приехал на ПМЭФ для получения новых знаний, в том числе по вопросам цифровизации регионов, которые будут весьма актуальны для его дальнейшей карьеры. Он также сообщил, что получил предложение возглавить Корпорацию развития Оренбургской области. Теперь, по его словам, он намерен активно заниматься привлечением инвестиций для развития инфраструктуры и реализации приоритетных проектов в регионе.

В свою очередь, Андрей Турчак, который возглавляет Совет по развитию цифровой экономики Совета Федерации, отметил высокую мотивацию у каждого финалиста конкурса управленцев, которая позволяет им реализовывать свои способности и навыки в самых разных сферах.

«Нужно понимать, что страна развивается, когда развиваются регионы. Поэтому нужно, во-первых, использовать такие площадки, как ПМЭФ, для налаживания коммуникаций, изучения лучших практик других регионов. А с другой стороны — доносить специфику своего региона в тех или иных вопросах, чтобы она была учтена в госполитике. На таких площадках обсуждается много идей, которые потом становятся основной для государственных решений. Надо это понимать и использовать, тем более что ты будешь работать в структуре, ответственной за развитие региона», — отметил в разговоре с финалистом кадрового конкурса Андрей Турчак, предложив Игнату Петухову присоединиться к участию в работе дискуссионной площадки «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума прошла панельная дискуссия «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы».

Ключевой темой обсуждения стала оценка успешности развития цифровой экономики субъектов Российской Федерации, критерии и методология составления рейтинга цифровизации регионов.

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