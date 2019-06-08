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Орешкин: ЦБ вообще не должен владеть банками

Экономика

По мнению Орешкина, банковской сфере нужно больше конкуренции

Орешкин: ЦБ вообще не должен владеть банками
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 06:03 — REGNUM  Владение Банком России частными коммерческими банками — неправильная схема, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Комментируя предложение главы ВТБ Андрея Костина ограничить срок владения Банком Росси акциями коммерческих банков, Орешкин сказал:

«Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками».

Министр пояснил, что неправильно, когда одна организация регулирует, надзирает и при этом владеет активами других. Неправильно и «огосударствление» в банковском секторе, поскольку в этой сфере должно быть больше конкуренции и частного капитала.

Напомним, Костин 31 мая заявил, что инициировал ограничение срока владения ЦБ акциями коммерческих банков до пяти — семи лет.

По его словам, Банк России владеет гораздо большими активами коммерческих банков, чем, например, ВТБ и тем самым выступает как главный консолидатор банковского сектора. Костин отметил, что заверения ЦБ, будто это временная мера, не внушают доверия.

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Банковское дело
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