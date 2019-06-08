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Глава «Газпрома» объяснил, почему важен прямой договор поставок на Украину

Экономика

Вопрос цены и «технологий»

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 00:40 — REGNUM  Прямой договор с Киевом на поставку российского газа необходим для повышения рентабельности и проблемы газотранспортных мощностей на украинской границе, сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.

«Первый и самый главный вопрос — это договор прямой на поставку российского газа на Украину, — сказал Миллер. — Конечно же, во-первых, это дешевле, это реально дешевле и существенно».

Кроме того, сейчас Россия содержит технологические мощности по контрактам по транзитному и поставочному газу — в рамках договорённостей с Украиной.

«А если этих обязательств не возникает в части, например, поставки газа по прямому контракту на Украину, мы уж не говорим, какой объём там, это в том числе вопрос о том, какие газотранспортные мощности нам необходимы и будут на границе России и Украины», — пояснил Миллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миллер 7 июня анонсировал готовность «Газпрома» дать Киеву 25-процентную скидку. Глава корпорации подчеркнул, что прямой контракт на поставку российского газа на Украину важнее контракта на транзит.

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