СМИ: Россияне перестроят международный аэропорт Дамаска

Дамаск, 8 июня 2019, 00:01 — REGNUM Российская компания обеспечит реконструкцию Международного аэропорта Дамаска, сообщает 7 июня газета «Тишрин» со ссылкой на начальника воздушной гавани сирийской столицы.
По его словам, в результате реконструкции аэропорт Дамаска будет не только модернизирован, но и расширен за счёт строительства нового терминала.
При этом начальник аэропорта отметил, что старому терминалу аэропорта Дамаска уже 40 лет.
Читайте ранее в этом сюжете: Крым и Сирия хотят к концу года в разы увеличить грузооборот