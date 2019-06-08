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СМИ: Россияне перестроят международный аэропорт Дамаска

Экономика

Руководство воздушной гавани утверждает, что в рамках реконструкции будет построен новый терминал

Дамаск, 8 июня 2019, 00:01 — REGNUM  Российская компания обеспечит реконструкцию Международного аэропорта Дамаска, сообщает 7 июня газета «Тишрин» со ссылкой на начальника воздушной гавани сирийской столицы.

По его словам, в результате реконструкции аэропорт Дамаска будет не только модернизирован, но и расширен за счёт строительства нового терминала.

При этом начальник аэропорта отметил, что старому терминалу аэропорта Дамаска уже 40 лет.

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