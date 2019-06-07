Уолл-стрит растет: Dow Jones преодолел 26 000 пунктов

Нью-Йорк, США, , 23:12 — REGNUM В ходе последних торгов недели основные индексы Уолл-стрит выросли более чем на 1%, 7 июня передает агентство Reuters.

К середине дня индекс Dow Jones вырос на 287,13 пункта (1,12%), до 26 007,79 пункта, индекс S&P 500 вырос на 34,23 пункта (1,20%), до 2877,72 пункта, индекс Nasdaq вырос на 132,02 пункта (1,73%), до 7747,57 пункта.

Фондовый рынок США проводит в «зеленой зоне» четвертые торги подряд. Оптимизм инвесторов связан с ожиданием сделки с Мексикой и снижения базовой ставки ФРС.

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