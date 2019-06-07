В Китае пройдет китайско-африканская ярмарка

Пекин, , 22:28 — REGNUM Первая торгово-экономическая ярмарка Китай — Африка пройдет в конце июня в городе Чанша, административном центре центрально-китайской провинции Хунань, сообщает 7 июня Синьхуа с ссылкой на информацию, полученную от пресс-канцелярии Госсовета КНР.

Готовность к участию в ярмарке подтвердили 53 страны Черного континента, а также несколько влиятельных международных организаций, включая ЮНИДО — Организацию ООН по промышленному развитию, ФАО — Всемирную продовольственную программу ООН, ВТО и Африканский союз (АС).

На ярмарке, которая пройдет под девизом «сотрудничество, взаимная выгода и практическое содействие развитию китайско-африканских торгово-экономических взаимоотношений», ожидается 3,5 тысячи гостей из числа представителей деловых кругов и около 6,5 тыс. китайских и иностранных посетителей.

По словам заместителя руководителя провинции Хунань Хэ Баосяна, в рамках ярмарки пройдут 15 мероприятий по взаимодействию Китая с различными странами Африки в сфере торговли, сельского хозяйства, инвестиций, а также создания индустриальных парков и строительства инфраструктуры.

В свою очередь, заместитель министра коммерции КНР Цянь Кэмин на пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию, выразил надежду на углубление всестороннего сотрудничества Китая с африканскими странами.