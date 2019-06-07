Пятница, 7 Июня 2019 года
21:17:37 МСК

Нефть снова растет после заявлений Саудовской Аравии

Экономика

Brent и WTI поднялись в цене на 2,5%

Лондон, 7 июня 2019, 21:17 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова растут — Brent и WTI с начала торгов поднялись в цене на 2,5%, 7 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту баррель Brent вырос в цене на $1,56 (2,53%), до $63,23. Нефть WTI подорожала на $1,31 (2,49%), до 53,90 за баррель.

На рост котировок повлияли заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который призвал страны ОПЕК+ продолжить сокращение добычи.

Читайте также: Morgan Stanley изменил прогноз по цене на нефть

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить