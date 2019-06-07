Нефть снова растет после заявлений Саудовской Аравии

Лондон, , 21:17 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут — Brent и WTI с начала торгов поднялись в цене на 2,5%, 7 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту баррель Brent вырос в цене на $1,56 (2,53%), до $63,23. Нефть WTI подорожала на $1,31 (2,49%), до 53,90 за баррель.

На рост котировок повлияли заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который призвал страны ОПЕК+ продолжить сокращение добычи.

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