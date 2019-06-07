Росатом будет развивать инфраструктуру ЖКХ в Обнинске

Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в госкорпорацию «Росатом») Ксения Сухотина и глава администрации города Обнинска Владислав Шапша подписали соглашение о взаимодействии при создании благоприятных условий для надежной эксплуатации и развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Обнинска.

Согласно подписанному соглашению, основным направлением взаимодействия станет анализ потребности Обнинска в реконструкции городских систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, цифровизации производственных процессов; стороны также проработают возможность использования механизма концессионного соглашения для модернизации городских сетей. Сотрудничество будет направлено на повышение качества управления системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и предоставления услуг по ресурсоснабжению населению и предприятиям Обнинска, в т.ч. за счет внедрения современных цифровых решений, обеспечивающих эффективную эксплуатацию коммунальных предприятий и интеграцию информационных потоков с системами мониторинга Калужской области.

«Мы рады откликнуться на потребности «атомных» городов и применить накопленные компетенции по развиваемым нами направлениям, в том числе — централизации систем ресурсоснабжения городов и цифровизации городской инфраструктуры. Нам важно поддерживать устойчивое развитие тех территорий, где есть предприятия отрасли, создавать условия для формирования комфортной городской среды», — отметила Ксения Сухотина.

«Практически все коммунальные объекты в малых и средних российских городах строились еще в советское время и требуют существенной модернизации. С помощью Росатома и инструментов государственно-частного партнерства мы рассчитываем поправить ситуацию в секторе ЖКХ. Причем не просто предупредить проблемы, связанные с устареванием и выходом из строя износившихся сетей, а выйти на качественно новый уровень управления городской инфраструктурой, повысить качество оказания услуг водо‑ и теплоснабжения нашим жителям», — заявил Владислав Шапша.