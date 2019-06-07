Всемирный банк пророчит Таджикистану рост ВВП в 6%

Душанбе, , 18:49 — REGNUM По прогнозам всемирного банка рост экономики Таджикистана в 2019 году утвердится на уровне 6%. Таковы результаты анализа главного экономиста департамента перспектив глобальной экономики Всемирного банка Екатерины Вашакмадзе.

В документе также говорится о снижении экономического роста Казахстана с 4,1% в 2018 году до 3,5% в 2019 году (прогноз не пересматривался).

В таких странах туркестанского региона, как Туркмения и Узбекистан, в 2019 году прогнозируется экономический рост на уровне 5,6% и 5,3% соответственно.

В Киргизии в свою очередь рост экономики в 2019 году составит 4,3% (в сравнении с 3,5% в 2018 году).

Вашакмадзе отмечает, что экономика стран региона находится в сильной зависимости от экономик стран-партнеров. По ее словам, прогнозы могут быть пересмотрены, если существующие потенциальные риски все-таки сбудутся.

«Основным фактором риска при этом является то, что спад экономики важнейшего торгового партнера, Еврозоны, может быть, окажется глубже ожидаемого. Слабые внешние спросы в Еврозоне могут существенно снизить объем экспорта стран Европы в Центральную Азию. Также, более низкие, чем прогнозируемые темпы экономической активности России, могут негативно сказаться на объемах денежных переводов, составляющие существенную долю доходов в таких странах, как Кыргызстан, Молдова, Таджикистан. Риск присутствует и, главным образом, связан с развитием основных торговых партнеров этих стран», — заключает аналитик ВБ.

Напомним, что по прогнозам Азиатского банка развития (АБР) рост ВВП Таджикистана в 2019 году составит 7%, а в 2020 — 6,5%. Основанием для подобных прогнозов служит увеличение экспорта из-за дополнительной выработки электроэнергии, рост денежных переводов.

По официальным данным, в 2018 году экономический рост Таджикистана превысил прогноз властей страны (7%) и составил 7,3%. В 2019 году таджикистанское правительство ожидает роста экономики на уровне 7%.