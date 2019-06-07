Инвесторы вложат 52 млрд рублей в проекты на территории Липецкой области

Липецк, , 18:40 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня подписал ряд важных соглашений и меморандумов. Как сообщил Артамонов по итогам первого дня форума, крупные компании инвестируют в экономику региона почти 52 миллиарда рублей.

Первым стало соглашение с китайской компанией Angel Yeast по строительству в особой экономической зоне регионального уровня промышленно-производственного типа «Данков» второй очереди завода по производству дрожжей производительностью 12 тыс. тонн продукции в год. С китайской стороны документ завизировал генеральный директор ООО «Ангел Ист Рус» Цинь Цзяньхуа.

Меморандум о сотрудничестве врио главы региона подписал с генеральным директором ООО «Черноземье» Дмитрием Резновым. Комплекс по переработке бобов, сои и рапса построят в ОЭЗ регионального уровня «Тербуны». Будет создано современное высокотехнологичное производство с использованием самых передовых инженерных технологий. В новый комплекс войдут завод по переработке сои и рапса, гидратация масла с выпуском лецитина, производство соевых белковых концентратов, маслохранилище объемом до 150 тыс кубических метров и современный элеватор силосного типа вместимостью 80 тыс тонн. Конечными продуктами производства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин, соевый протеиновый концентрат. На предприятии будет создано 190 рабочих мест. Объём инвестиций — 6 млрд рублей. Запуск производства планируется в 2020 году.

Администрация региона заключила соглашение о взаимодействии с ПАО «Квадра». Предметом соглашения является сотрудничество сторон для развития теплоэнергетики в Липецкой области, рационального использования энергетических ресурсов, поддержки и стимулирования энергосбережения, комплексного проведения мероприятий по повышению энергетической эффективности для надежного обеспечения тепловой энергией жителей Липецкой области. Подписание соглашения прошло в присутствии заместителя председателя правительства России Виталия Мутко, с которым Игорь Артамонов обсудил несколько важных для региона вопросов.

Было подписано соглашение с международной газовой и инжиниринговой компанией Linde Engineerin, которое позволит реализовать проект по строительству и вводу в эксплуатацию новой воздухоразделительной установки, а также созданию необходимой инфраструктуры для производства технических газов. Проект участвует в процессе модернизации НЛМК. Воздухоразделительная установка обеспечит надежное снабжение металлургического производства продуктами разделения воздуха с учетом поэтапного вывода из эксплуатации агрегатов, выработавших свой ресурс. Объем инвестиций составит 7,7 млрд рублей. Проект будет реализован в течение трёх лет, появится 30 рабочих мест.

Также Игорь Артамонов подписал меморандум о намерениях с Новолипецким металлургическим комбинатом по строительству электростанции для утилизации вторичных топливных газов. Она станет первой в России системой сбора и хранения конвертерного газа, который сейчас на НЛМК не утилизируется и в полном объеме сжигается на свечах-горелках. Сбор и использование в качестве топлива конвертерного газа станет возможным благодаря реконструкции газоотводящих трактов конвертеров, завершить которую планируется в 2020 году. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Объем инвестиций составит 34,8 млрд рублей. Планируется, что он будет реализован к 2023 году, появится 240 новых рабочих мест.

В рамках форума Игорь Артамонов встретился с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и главой Московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии Маттиасом Шеппом. Стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества Липецкой области с Германией, наметили приоритетные направления развития взаимовыгодных экономических связей. Во время встречи также обсуждался возможный визит представителей Российско-Германской внешнеторговой палаты в Липецкую область.

Комментируя итоги первого дня форума, Игорь Артамонов назвал рекордной общую сумму инвестиций крупных компаний, с которыми были подписаны соглашения и меморандумы.

«Почти 52 миллиарда рублей инвестируют в Липецкую область компании НЛМК, Angel Yeast, Linde Gas и «Черноземье». Состоялась важная встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации Виталием Мутко. Мы обсудили возможность передачи Липецкой области земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для жилищного строительства и комплексного освоения территории. Также господин Мутко подтвердил выделение Липецкой области — единственному российскому региону — средств федерального бюджета на пилотный проект индивидуального жилищного строительства, который мы реализуем в селе Желтые пески близ Липецка. Надеемся мы получить федеральные ассигнования и на оказание мер государственной поддержки застройщикам, принявшим на себя обязательства по завершению строительства проблемных многоквартирных жилых домов», — рассказал врио главы Липецкой области.