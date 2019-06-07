Тамбовская область и «Белая Дача» внедрят цифровые сервисы в АПК

Тамбов, , 18:20 — REGNUM Сегодня, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума тамбовский губернатор Александр Никитин подписал трехстороннее соглашение по реализации проектов и инициатив между APIBank, АО «Белая Дача» и администрацией Тамбовской области в сфере цифровизации зернового рынка, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин считает цифровизацию АПК технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. Область приступила к работе, направленной на повышение эффективности использования информационных ресурсов при подготовке к запуску цифровой платформы.

Совместно с группой компаний «Белая Дача» администрация региона обеспечит внедрение современных цифровых сервисов для участников зернового рынка с помощью агропромышленного маркетплейса GrainChain.

Цифровая торговая площадка позволит минимизировать издержки участников рынка при поиске надежных контрагентов и заключении сделок купли, продажи и перевозки зерновых. На основе маркетплейса возможно осуществление постоянного мониторинга и прогнозирования рынка с применением методов обработки больших данных. Сервис позволит оптимизировать экспорт зерновых и будет доступен, в том числе, на языках ключевых стран-импортеров. Также площадка позволит в реальном времени проводить мониторинг траектории движения зерновозов по территории России, упростит документооборот.

Эти и другие сервисы существенно увеличат эффективность работы сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий, уверяют власти.