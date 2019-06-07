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Фондовый рынок США снова открылся в «зеленой зоне»

Экономика

Dow Jones вырос до 25 768,72 пункта

Нью-Йорк, США, 7 июня 2019, 18:15 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США начали последние торги на неделе в «зеленой зоне», 7 июня передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 48,06 пункта (0,19%), до 25 768,72 пункта, индекс S&P 500 вырос на 9,38 пункта (0,33%), до 2852,87 пункта, индекс Nasdaq вырос на 37,42 пункта (0,49%), до 7652,97 пункта.

Фондовый рынок США растет четвертые торги подряд благодаря заявлению главы ФРС о возможном снижении базовой ставки и новым надеждам на заключение торгового соглашения с Китаем.

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