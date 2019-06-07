Тамбовщина и корпорация «Ростех» договорились о дальнейшем сотрудничестве

Тамбов, , 18:10 — REGNUM Сегодня, 6 июня, на Питерском форуме заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и государственной корпорацией «Ростех», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Свои подписи под документом поставили тамбовский губернатор Александр Никитин и гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Глава региона Александр Никитин сумел выстроить конструктивный диалог с государственной корпорацией «Ростех», что привело к положительным тенденциям в работе тамбовских предприятий оборонного комплекса, которые входят в состав радиоэлектронного кластера «Ростеха». Соглашение определяет основы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия между администрацией региона и корпорацией.

Сотрудничество сторон направлено на повышение эффективности работы тамбовских предприятий, увеличение доли производства, рост производительности труда и численности занятых и заработной платы.

«Тамбовская область является одним из стратегических регионов для госкорпорации «Ростех»: здесь расположены предприятия, входящие в радиоэлектронный кластер госкорпорации. Сейчас запущен процесс их объединения в единую структуру с целью повышения эффективности работы. В результате к 2024 году мы рассчитываем увеличить годовой объем производства наших тамбовских предприятий до 15 миллиардов рублей, повысить производительность труда на 22% и создать еще тысячу рабочих мест. Соглашение, которое мы подписали сегодня, создает благоприятные условия для достижения данных целей,» — сказал Сергей Чемезов.

В рамках сотрудничества тамбовские предприятия получат дополнительную поддержку в привлечении инвестиций, разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках