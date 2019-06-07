Нефть и алмазы в Новгородской области не нашли — будут искать воду

Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Правительство Новгородской области и АО «Росгеология» сегодня, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о взаимодействии в рамках проведения геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые и подземные воды на территории региона.

«Все соглашения, которые мы подписывали ранее, исполнялись успешно. Вряд ли мы найдем на территории Новгородской области нефть или алмазы, однако у нас есть запрос на водоснабжение районов. Такую проблему непросто решить, но с помощью Росгеологии она будет решаться быстрее», — прокомментировал подписание документа губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Генеральный директор — председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков отметил, что соглашение поможет оптимизировать процесс согласования проектной документации.

Глава Росгеологии также отметил, что Новгородская область богата общераспространёнными полезными ископаемыми: торфом, бурым углем, огнеупорной и строительной глиной, бокситами, минеральными и радоновыми источниками.

«При этом мы видим, что он не достаточно изучен в геологическом плане. Здесь есть все предпосылки для совершения новых значимых открытий», — заявил Сергей Горьков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение с Росгеологией Новгородская область подписывала и на ПМЭФ-2017: оно предполагало, среди прочего, геологическое изучение участков недр региона на нефть, алмазы и марганец.

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